Пособия по беременности для студенток повысят до прожиточного минимума

Законопроект о повышении пособия по беременности и родам для студенток и аспиранток будет внесен в Госдуму в весеннюю сессию. Изменения в федеральный закон "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" разработаны Минтрудом и представлены на общественное обсуждение, сообщил глава ведомства Антон Котяков.

Министр уточнил, что пособия для студенток очных отделений планируют поднять до величины регионального прожиточного минимума. В результате в некоторых регионах сумма вырастет в 10 раз.

Сейчас пособие по беременности и родам выплачивается образовательной организацией. Его размер зависит от суммы стипендии, это от 9 тысяч до 23 тысяч рублей за весь период. По новому закону размер пособия студенткам и аспиранткам, обучающимся очно, вырастет. Изменения затронут около 7 тысяч человек ежегодно, передает ТАСС.