Генсек НАТО оценил провал Киева в триллионы долларов

Провал Киева в украинском конфликте обойдется Западу в триллионы долларов. Это больше, чем те миллиарды, которые сейчас НАТО требует от стран ЕС тратить на оборону, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте.

По словам генсека НАТО, конфликт не только европейский. Если Украина проиграет, то восстановление сдерживания со стороны альянса будет иметь гораздо большую цену, чем сейчас. Тут уже не обойдешься ростом затрат на оборону с 2 до 3%, сказал Рютте на дискуссии по Украине в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

Также Рютте призвал изменить траекторию конфликта. По его словам, сейчас фронт движется в неправильном направлении. По словам генсека НАТО, надо наращивать, а не ослаблять помощь Украине, передает ТАСС.