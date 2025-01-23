Роскачество выявило нарушения у некоторых производителей зефира

Нарушения по показателям безопасности выявлены у производителей зефира под брендами "Белевский зефир" из Тульской области и "Лянеж" из Санкт-Петербурга. По данным Роскачества, всего по показателям безопасности было исследовано 20 торговых марок.

Поводом для проверок стали сообщения о массовом отравлении россиян зефиром торговой марки "Жизель" с мальтитом. Однако Роспотребнадзор не подтвердил версию об опасности этой продукции. Исследование показало, что мальтит содержится только в том зефире, где этот сахарозаменитель заявлен.

По итогам нынешних проверок Роскачества выяснилось, что в продукции "Белевский зефир" и "Лянеж" обнаружено незначительное превышение общего числа мезофильных аэробных микроорганизмов. Бактерий группы кишечной палочки, сальмонеллы, дрожжей и плесени в зефире не обнаружено. Не выявлено вредного содержимого и в зефире "Жизель", который связывали с массовыми отравлениями в конце 2024 года, пишут "Известия".