ВС России нанесли удар по району сосредоточения военных Вооруженных сил Украины у Славянска в Донецкой народной республике. В этом районе были дислоцированы части 18 отдельной бригады Нацгвардии Украины, сообщил Telegram-канал "Военкоры Русской весны".

Военкоры уточнили, что разведчики Южной группировки войск выявили скопление сил противника и вместе с ракетчиками оперативно нанесли множественные ракетные удары боеприпасами с кассетной боевой частью. Цель расположена в 5 километрах северо-западнее Славянска.

Как сообщаеться, в результате огневого поражения выведено из строя 28 единиц автомобильной техники ВСУ. Также уничтожено более трех десятков украинских боевиков.