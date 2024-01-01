Собянин принял участие в расширенном заседании коллегии ГУ МВД России по Москве

Свыше 9 тысяч преступлений раскрыто в Москве в прошлом году благодаря видеонаблюдению. Столичная полиция пресекает и хитрые преступления, связные с кибермошенничеством. А еще изъятие наркотиков. Раскрытие грабежей и не только. В Москве сегодня подвели итоги работы правоохранительных органов города за прошлый год. В коллегии принял участие мэр Москвы Сергей Собянин.

Полиция меняет психологический портрет Москвы – он стал безопасней. Именно так можно охарактеризовать динамику снижения преступности в городе за прошедший год, которую сегодня представил руководить столичного главка МВД Олег Баранов.

"Количество разбойных нападений сократилось на 27,8%, грабежей – на 21,7%, краж – на 15,9%. На 25,1% уменьшилось число краж из квартир. Число преступлений, совершенных в общественных местах, сократилось на 15%", – сообщил Олег Баранов (цитата по АГН "Москва").

Цифры впечатляющие, но это лишь вершина айсберга. За каждым раскрытым преступлением стоит профессионализм, дисциплина и выучка каждого полицейского. Причём, полиция не просто реагирует – она стремится опережать. На скамье подсудимых побывали больше двух тысяч участников ОПГ. Из игры выведены два главаря преступной иерархии. И как результат - почти 9 тысяч раскрытых преступлений, совершённых теневыми империями.

"Особенно радует снижение преступности в общественных местах, потому что это прямо влияет на настроения людей и ощущение безопасности граждан в нашем городе, включая и туристов, гостей нашей столицы", - отметил Собянин.

Полторы тысячи тонн – это вес легкового автомобиля. Именно столько наркотиков изъяли столичные полицейские в 2024 году. Ликвидированы 19 подпольных лабораторий, 313 каналов оптовой поставки перекрыты. И каждый из этих эпизодов – это спасённая жизнь и спасённая судьба.

Тем не менее, современный мир бросает ещё один - совершенно иной вызов. Век технологий порождает каверзные и хитроумные преступления. Почти половина всех уголовных дел связана с кибермошенничеством. Но даже в лабиринтах интернета полиция научилась находить невидимых злоумышленников по ту сторону монитора. За год раскрыто почти 18 тысяч цифровых преступлений, а за решёткой оказались 8 тысяч виновных.

"Удаётся всё больше и больше раскрывать этих преступлений. Это положительный аспект. И, конечно, очень важно продолжать разъяснять через СМИ нашим гражданам о возможных преступлениях в этой сфере. Особенно это касается, конечно, пожилого населения, которые доверчиво относятся к разного рода мошенникам", - сказал Собянин.

Инновационные технологии и на страже закона. Московская система видеонаблюдения – особая гордость, говорят полицейские. Камеры видят то, что остаётся за пределами человеческого взгляда. Только благодаря им за год раскрыто свыше 9 тысяч преступлений. Тем не менее, именно люди в форме остаются невидимыми героями большого мегаполиса. И пока столичная полиция на страже, у москвичей есть уверенность в безопасности завтрашнего дня.