В московских колледжах модернизируют около 1500 лабораторий и мастерских

Почти 1500 лабораторий и мастерских модернизируют в московских колледжах до конца года. Как рассказала заммэра Анастасия Ракова, более 70% времени студенты уделяют именно практическим задачам. В этом помогает отличная материальная база: станки и спецоборудование.
Сейчас учащимся доступно более 600 тренировочных полигонов. Но уже скоро таких мест станет почти в три раза больше. Практика позволяет не только получить нужные профессиональные навыки, но и быстро найти работу.
"Что касается на сегодняшний день ситуации на рынке труда, то хочу сказать, что у нас где-то около полумиллиона вакансий. Эти полмиллиона вакансий на 75% требуют специалистов со средним профессиональным образованием. Это, конечно, косвенный, но в любом случае индикатор по востребованности людей с высшим или средним образованиями. Синие воротнички — это фундамент экономики Москвы — фундамент сейчас, фундамент в будущем. Это быстрый выход на рынок труда", - отметила Анастасия Ракова.