В московских колледжах модернизируют около 1500 лабораторий и мастерских

Почти 1500 лабораторий и мастерских модернизируют в московских колледжах до конца года. Как рассказала заммэра Анастасия Ракова, более 70% времени студенты уделяют именно практическим задачам. В этом помогает отличная материальная база: станки и спецоборудование.

Сейчас учащимся доступно более 600 тренировочных полигонов. Но уже скоро таких мест станет почти в три раза больше. Практика позволяет не только получить нужные профессиональные навыки, но и быстро найти работу.