Программа профориентации помогает выбрать специализацию школьникам в Москве

Выбрать специализацию по душе уже со школьной скамьи поможет программа профориентации. На занятиях, которые максимально приближены к рабочей атмосфере, детям расскажут о нужных базовых навыках, но и даже дадут реально прикоснуться к будущей профессии. Что это дает и какие перспективы открываются после такого опыта?

На этот взрослый мир они смотрят большими удивленными глазами. И немудрено - несколько минут назад ученики девятых-десятых классов впервые попали на высокотехнологичное производство. О том, как выглядят современные промышленные роботы, школьники представляли только в общих чертах, а теперь даже управляют ими.

Правда, это не совсем настоящие роботы. Чтобы занятие было безопасным, некоторые функции они не выполняют. Все остальное - как на реальном предприятии. Опытные наставники создают для учеников рабочую обстановку их будущего.

"Здесь, например, у нас симуляция лазерной резки. Соответственно, на реальных предприятиях тоже лазерная резка используется. Тот робот выполняет у нас политайзинг, то есть переносит вещи с одного места на другое. Обычно на складах стоят такие большие роботы, занимаются этим", - рассказал Дмитрий Шарапов, преподаватель допобразования.

Благодаря профессиональным пробам дети не только узнают специальность, но и получают базовые навыки, которые могут пригодится в различных отраслях. Например, ребят учат программировать, чтобы робот четко выполнял все необходимые команды. А еще им помогают освоить 3D-моделирование.

"Нам показывают саму эту технологию, как это происходит. Мы видели настройку принтера. Нам предоставили распечатать какую-то свою модель", - говорит Юлия Юга, ученица 10 класса школы 2048.

Есть и профессиональные пробы для тех, кто хочет стать сварщиком. Важно, что ученики могут реально прикоснуться к рабочему процессу.

"Мы сегодня пробуем сварку полуавтоматом и будем потом делать подсвечник. Я пока научился точечной сварке и сварке треугольником", - отметил Александр Кутомкин, ученик 9 класса школы 1151.

Такие занятия позволяют определиться с выбором специальности как можно раньше. И главное - идти в профессию целенаправленно.

"В принципе, школа и Москва позволяют мне расширить свой кругозор для того, чтобы выбрать дальнейшее направление. Школа позволяет мне сходить на аддитивные технологии, порошковую металлургию, то есть узнать что-то новое и выбрать что-то близкое для себя", - рассказал Тимофей Лукомский, ученик 10 класса школы 2048.

А учебные заведения получили возможность отбирать лучших и наиболее замотивированных и заинтересованных в обучении абитуриентов.

"Чтобы каждый выбрал для себя не просто, потому что прочитал классный пост в интернете, а потому что он что-то сумел попробовать своими руками, и имея какой-то опыт, хоть и не совсем большой, он более осознанно подходит к выбору профессии", - отметил Александр Винарский, руководитель методического объединения преподавателей автоматизации МГОК.

И если в прошлом году в программе профориентации участвовали более 50 тысяч московских школьников, то в этом году их количество только увеличится.