На востоке Москвы устранили два прорыва труб

Сразу в двух районах на востоке Москвы накануне произошли прорывы труб с горячей водой. Около 11 вечера в Измайлове кипяток хлынул в Проектируемом проезде 6602. Вода разлилась на площади полтысячи квадратных метров. И стекала в Серебряно-виноградный пруд возле автодороги.

Чуть ранее похожая авария произошла в Гольянове, в районе дома №19 на Уральской улице. Пар окутал всё вокруг. Даже в районе Гольяновского пруда. На некоторое время движение транспорта было перекрыто. В обоих случаях городские службы сработали оперативно.

"Первоначальные действия всегда связаны с высеканием утечки из системы водоснабжения. Это было сделано в первую очередь. На месте работают ремонтные бригады. Теплоснабжение потребителей и водоснабжение потребителей обеспечивается в штатном режиме сейчас", - сообщил Дмитрий Филатов, представитель ПАО "МОЭК".