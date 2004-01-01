Организатор убийства Старовойтовой получил еще 24 года за тройную расправу

В Санкт-Петербурге огласили приговор бывшему депутату Государственной думы Михаилу Глущенко. Он признан виновным в тройном убийстве.

Суд назначил Глущенко наказание в виде лишения свободы сроком 24 года. Сидеть он будет в колонии строгого режима.

Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски о возмещении морального вреда на сумму в 8 млн рублей.

Тройное убийство произошло в 2004 году на Кипре. Жертвами стали бизнесмены Вячеслав Шевченко и Юрий Зорин, а также переводчица Виктория Третьякова. Экс-депутат, по версии следствия, "крышевал" бизнес Шевченко, а расправиться с ним он решил после отказа от подобных услуг.

Михаила Глущенко в 2012 году признали виновным в вымогательстве в особо крупном размере. Спустя еще три года он признался в организации убийства депутата Галины Старовойтовой. За его суд приговорил его к 17 годам колонии.