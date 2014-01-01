Столтенберг обвинил Трампа в поставках летального оружия Украине

США первыми из стран НАТО начали поставлять Украине летальное оружие, включая ракетные комплексы Javelin. И произошло это именно при администрации Дональда Трампа, во время его первого президентского срока, напомнил экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Выступая на посвященном Украине мероприятии на полях Всемирного экономического форума в Давосе, Столтенберг выразил сомнение в том, что США прекратят поддерживать Киев. По его словам, страны НАТО в 2014-2016 годах, после Крыма, считали, что не надо поставлять летальное оружие Украине, чтобы не провоцировать Россию. И решение о поставках, невзирая на общую позицию стран альянса, принял президент Трамп.

Столтенберг также просветил лидеров натовских стран относительно того, как строить общение с американским лидером. По слова бывшего генсека НАТО, главное - разговаривать с ним. Когда есть сомнения в том, что будет делать его администрация, надо ехать в Вашингтон и обсуждать это, приводит совет Столтенберга ТАСС.