Путин проведет важный телефонный разговор. Но не тот, который все ждут

Кремль анонсировал важный международный разговор Владимира Путина. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, это произойдет сегодня.

"Сразу скажу, это не тот разговор!" — сказал Песков.

Он добавил, что сегодняшние телефонные переговоры будут не менее важными для России.

Тема переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа активно обсуждается в последнее время в свете вступления в должность президента США.

Ранее телеканал CNN сообщил, что помощники Дональда Трампа получили указание в первые дни после инаугурации устроить ему телефонный разговор с Владимиром Путиным. Одной из тем беседы станет организация в ближайшие месяцы личной встречи двух президентов. Будет обсуждаться вопрос урегулирования конфликта на Украине.

Накануне замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что в Москве идет внутренняя подготовка к контакту Владимира Путина и Дональда Трампа идет в Москве. Согласованием графиков и организационных моментов российская сторона займется, когда услышит что-то более внятное и конкретное из Вашингтона, добавил он.