Населенный пункт Соленое в Донецкой народной республике освобожден в результате активных наступательных действий подразделений группировки войск "Центр". Как сообщили в Минобороны России, нанесено поражение живой силе и технике семи бригад ВСУ и национальной полиции Украины.

По данным военного ведомства, противник потерял до 570 военнослужащих. Кроме того, уничтожен бронетранспортер М113 производства США и 155-мм самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства.

Российская авиация, ракетные войска и артиллерия группировок ВС России нанесли поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов. Также нанесены удары по критически важным объектам газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу украинского ВПК. Средства ПВО сбили 29 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.