В Москве пресекли продажу недоброкачественных медикаментов

В Москве пресечена деятельность преступной группы, участники которой сбывали недоброкачественные лекарственные препараты. Их закупали за границей, нелегально ввозили в Россию, а после реализовывали. Успели продать товара на 100 тысяч рублей. В аптеках, а также в местах проживания участников группировки прошли обыски. Изъятая продукция оценивается в 10 миллионов рублей.

"В рамках расследования уголовного дела установлена причастность пяти лиц. Им предъявлено обвинение. Следователями столичного Следственного комитета продолжается проведение следственных действий и оперативно розыскных мероприятий, направленных на установление иных соучастников преступления", - сообщила Регина Ильясова, помощник руководителя ГСУ СКР по Москве.