Песков оценил запас прочности российской экономики

Россия по Конституции – социальное государство. Запас прочности экономики страны позволяет не только удовлетворять военные требования и вопросы социального обеспечения, но и проводить своевременную индексацию целого ряда выплат, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля также подчеркнул, что российская экономика сохраняет высокие темпы развития. И это несмотря на наличие определенных проблемных факторов.

В то же время, отметил Песков, с такими трудностями сегодня сталкивается экономика всех стран мира – так что Россия не является исключением. Ситуация в российской экономике стабильна, приводит слова пресс-секретаря президента РИА Новости.