Гороскоп на сегодня, 24 января, для всех знаков зодиака

Овны

Долгожданная пятница принесет новые темы и порадует новостями. Настраивайтесь на выходные: они окажутся богатыми на приятные события и общение.

Тельцы

Вы получите важную информацию, которая касается учебы. Если вы ждали скидки на какой-то курс или ответа от преподавателя, сегодня есть шанс все получить.

Близнецы

Вы сможете разобраться в причинах своих неудач. Ищите подсказки в интернете, пробуйте необычные способы – например, задайте вопрос в GPT чат.

Раки

Приятные события ждут вас в воскресенье – в этот день на ваш Марс будет благотворно влиять Венера. Это прекрасный день для налаживания отношений.

Львы

Вы сегодня можете узнать закрытую информацию. Также у вас есть шанс получить выгодное предложение от банка, сотового оператора или провайдера.

Девы

На вашу личную жизнь каким-то образом повлияют друзья или социальные сети. Возможно, вы встретите в интернете человека со схожими взглядами и вам будет интересно.

Весы

Сейчас не время менять работу или место жительства, но можно об этом подумать, поискать варианты, изучить чужой опыт. А весной осуществить задуманное.

Скорпионы

Переписка с любимым человеком или другом откроет вам глаза и заставит изменить свое мнение о чем-то. Большую пользу принесут книги об отношениях и психологии.

Стрельцы

Вы получите интересное предложение, касающееся заработков. Возможно, чтобы реализовать его, вам придется поучиться. Вы точно к этому готовы?

Козероги

Меркурий в вашем знаке подружился с Ураном, который предлагает все снести и построить заново. Вас придется сделать выбор и сказать "да" или "нет".

Водолеи

У вас сегодня будет сильна интуиция: следите за ее подсказками, событиями и своими мыслями. Вы можете найти неожиданно простое решение.

Рыбы

Венера в вашем знаке скоро вступит в союз с ретро Марсом в Раке. А значит, вы сможете исправить ошибки, сделанные в прошлом, и наладить отношения.