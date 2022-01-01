В офисе Зеленского выразили желание завершить конфликт с Россией завтра

Конфликт между Россией и Украиной мог бы закончится завтра. Обещание нового президента США Дональда Трампа урегулировать ситуацию за 24 часа прокомментировал глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

По словам главы офиса Зеленского, никто в мире не знает точно, когда закончится конфликт. Однако, если бы это зависело от Украины и всего демократического мира, то он закончился бы завтра, утверждает Ермак.

Ранее Владимир Зеленский допустил возможность переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Глава киевского режима при этом выдвинул условие: новый американский лидер Дональд Трамп должен гарантировать Украине безопасность. Он также допустил, что переговоры могут начаться и в том случае, если Украина не вернется к границам 2022 года, передает ТАСС.