Двенадцать бригад ВСУ стали целями ударов ВС России за сутки в курском приграничье. Как сообщили в Минобороны России, отражена контратака украинских формирований. Уничтожено два танка, бронетранспортер, семь боевых бронемашин, станция радиоэлектронной борьбы.

По данным военного ведомства, ВСУ лишились за сутки более 270 военнослужащих. Один украинский солдат сдался в плен. Кроме того, ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в Сумской области.

С момента вторжения в Курскую область потери ВСУ превысили 54 270 бойцов. Уничтожено, в частности, 315 танков, 237 боевых машин пехоты, 1608 боевых бронированных машин и 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня - в том числе 13 "HIMARS" и шесть MLRS производства США.