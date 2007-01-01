Отдых в Турции подорожает из-за пожара в отеле на горнолыжном курорте

Пересмотр Турцией правил противопожарной безопасности из-за трагедии на горнолыжном курорте Карталкая в провинции Болу, в результате которого погибли 79 человек, может привести к увеличению стоимости отдыха в этой стране. Такое мнение высказала эксперт по российско-турецким отношениям Екатерина Караджа.

По ее словам, правила не менялись с 2007 года. Их пересмотр потребует установки в отелях дополнительных систем противопожарной безопасности и приведет к усилению контроля.

Реновация затронет в основном старые гостиницы. Из-за этого цены вырастут до 10% без учета инфляции, которую Центробанк страны планирует на уровне 21%.

При этом, несмотря на рост стоимости, спрос на летний отдых вряд ли упадет.

"До начала летнего туристического сезона еще много времени, и пожар не приведет к падению спроса на летние путевки в Турцию. Однако количество желающих отдохнуть на горнолыжных курортах Турции сократится", - сказала Караджа в интервью "ТВ Центру".