Европарламент принял резолюцию о санкциях против СМИ России

Очередную антироссийскую резолюцию утвердил большинством голосов Европейский парламент. В документе содержится призыв к странам ЕС расширять санкции против СМИ России. С точки зрения европарламентариев, они якобы распространяют дезинформацию.

Как сказано в документе, Европарламент призывает ЕС расширить санкции против российских СМИ. Утверждается, что они проводят кампании дезинформации и информационной манипуляции, а также поддерживают и оправдывают агрессию против Украины.

Резолюцию поддержали 480 депутатов. Против высказались 58, 48 воздержались. Документы Европарламента по внешнеполитическим вопросам носят рекомендательный характер. Они не обязательны для исполнения институтами Евросоюза или государствами-членами ЕС, передает РИА Новости.