Легендарный криминалист Соловьев оценил идею расследовать гибель Лермонтова

Следственный комитет на общественных началах может изучить почерк, привлечь психологов и провести химическую экспертизу, которая касается смерти Михаила Лермонтова. Как заявил в интервью "ТВ Центру" бывший следователь-криминалист Владимир Соловьев, не важно, сколько прошло времени с момента случившегося, главное — насколько сохранились материалы.

В своей карьере Соловьев расследовал убийство царской семьи и покушение на Ленина, а также вскрывал захоронение жены Ивана Грозного — Анастасии. В последнем провели химэкспертизу и установили повышенное содержание мышьяка, что указывает на отравление.

Поэтому сейчас вполне реально расследовать гибель поэта и дать новые подробности, заявил Соловьев. При это каким-то сенсаций он не ждет. Легендарный следователь также оговорился, что возбудить уголовное дело по факту смерти Лермонтова нельзя.

Накануне депутат Госдумы Николай Бурляев попросил Следственный комитет расследовать гибель Михаила Лермонтова в 1841 году. Соответствующий запрос он направил в ведомство. По его словам, на протяжении многих десятилетий лермонтоведы и эксперты в области криминалистики заявляют о недобросовестности расследования, которое было проведено сразу после гибели поэта на дуэли.

Бурляев напомнил, что согласно официальному заключению пуля попала в тело Лермонтова "снизу вверх, под углом почти в 40 градусов". Это "невероятная для ровной поверхности траектория", считает депутат.