Появилось видео крупного пожара на складах в Подмосковье

Мощный пожар в подмосковном Клину сняли на видео очевидцы. Горит складской комплекс "Логистера".

Как сообщил Telegram-канал "112", возгорание произошло в комплексе на Волоколамском шоссе. Пожару присвоили второй ранг сложности. По предварительной информации, пострадавших нет.

Отмечается, что в ангаре находятся производства тары и упаковки, хранятся стройматериалы. По предварительной информации, площадь пожара составляет 10 тысяч квадратных метров. К ликвидации привлечены более 40 человек и 12 единиц техники.