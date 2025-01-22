Стало известно, почему Гарри и Меган Маркл не разведутся, несмотря на проблемы в браке

В Сети то и дело муссируются слухи о скором расставании принца Гарри и Меган Маркл. Говорят, супруги живут порознь, Гарри устал от тотального контроля и манипуляций Меган, мечтает вернуться в Великобританию и наладить отношения с родственниками. Что касается Меган, то она якобы устала "тащить на себе" отношения с ленивым мужем, выдумывать поводы заявить о себе, лишний раз блеснуть на публике и заработать.

Одно время пара действительно выходила в свет по отдельности. Однако в близком окружении утверждают, что Меган и Гарри вряд ли разведутся (ну или во всяком случае не в ближайшее время). По их словам, бежавшему от семьи принцу и малоизвестной актрисе просто невыгодно расставаться, сообщает PageSix.

"Меган и Гарри знают, что они связаны друг с другом, их ценность в том, что они пара: даже если бы они захотели расстаться, они бы не смогли. И, честно говоря, они одержимы друг другом. Они просто два нарцисса", - рассказал человек из окружения пары.

По его словам, вместе они интереснее для публики, чем порознь. К тому же якобы у них все сделки совместные.