Путин назвал главный вызов для России

Максимально комфортные условия для многодетных семей необходимо создавать в России. Агентству стратегических инициатив надо внедрять лучший опыт семейной и демографической повестки во всех регионах страны. С таким призывом обратился президент России Владимир Путин к участникам заседания Наблюдательного совета АСИ.

Путин отметил, что при реализации инициатив необходимо учитывать принципиальные вещи. В первую очередь речь идет о демографическом вызове – президент уверен, что он главный для России сегодня.

Также Путин призвал специалистов Агентства стратегических инициатив представить комплекс передовых инструментов. Они должны обеспечить опережающий рост качества жизни в малых городах, передает РИА Новости.