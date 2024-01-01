Внук пошел в суд после обнародования завещания Ширвиндта

Легендарного артиста Александра Ширвиндта не стало в марте 2024 года. Ему было 89 лет. Актер оставил завещание, в котором расписал, кому из родственников что оставляет. Отметим, что у Ширвиндта есть сын Михаил и трое внуков. Один из них, Андрей, и отправился в суд вскоре после того, как было обнародовано завещание мэтра.

Оказалось, прославленный актер допустил ошибку в дате рождения внука, и тот был вынужден подать иск в Пресненский суд Москвы, чтобы исправить неточности и установить, что речь в завещании знаменитого артиста идет именно о нем. Заседание по данному вопросу состоится 28 января, сообщает Starhit.

Интересно, что внук Андрей был назван в честь ближайшего друга Александра Ширвиндта Андрея Миронова. Однако по стопам артиста он не пошел: он является доцентом кафедры гражданского права юридического факультета МГУ, кандидатом юридических наук, профессором Российской школы частного права. Помимо успешной карьеры у внука Ширвиндта трое дочерей: Анастасия, Элла и Ирина.