Генсек НАТО "очень счастлив" из-за угроз Трампа ввести новые санкции против России

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте дал интервью телеканалу CNBC в рамках Всемирного экономического форума в Давосе. Он поддержал угрозу новоиспеченного президента США Дональда Трампа усилить санкционное давление на Россию и выразил надежду, что ограничения помогут, и экономика России окажется в "плохом положении".

"Я очень, очень счастлив услышать позицию Трампа о готовности наложить еще больше санкций на Россию", - заявил генсек.

Напомним, что уже через 48 часов после возвращения в Белый дом Трамп обвинил Путина в разрушении своей страны и пригрозил новыми санкциями, если он не пойдет на сделку и не завершит спецоперацию. Сразу же президент США смягчил риторику, заявив, что любит русский народ и у него хорошие отношения с Путиным. Все это, по мнению газеты, является попыткой продемонстрировать политику "мира через силу".