В ДТП со школьным автобусом под Волгоградом погиб ребенок

В Волгоградской области в результате ДТП со школьным автобусом погиб ребенок и еще восемь человек, включая водителя, получили травмы различной степени тяжести.

Всего в салоне находился 21 ученик. Как сообщает администрация региона, на трассе близ села Шелестово столкнулись иномарка и школьный ПАЗ. Машина с детьми от удара опрокинулась. Пострадавшие доставлены в несколько больниц. Решается вопрос об их переводе в учреждения Волгограда.

Оказание помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф. Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.