Владимир Путин поручил провести ревизию танкерного флота. По итогам доклада о ликвидации последствий разлива мазута в Чёрном море президент также потребовал пересмотреть нормативную базу речных и морских перевозок нефтепродуктов.

"Откачано 1100 тонн мазута . Осталось откачать 300 тонн. Завершить очистку планируем на следующей неделе. Одновременно работаем экскаватором и вычерпываем мазутосодержащую смесь, также организован ее вывоз с места дислокации", - доложил заместитель председателя правительства Виталий Савельев.

После разлива мазута потребуется восстановить 280 гектаров пляжей Черноморского побережья. Для этого понадобится 840 тысяч кубометров чистого песка. На возмещение расходов Краснодарскому краю выделят полтора миллиарда рублей. Сейчас основные очаги выброса мазута устранены, новых масштабных выбросов не фиксируется.

После откачки нефти из танкера судно нужно будет поднять. Как это сделать - сейчас решает специальная комиссия. Кроме того, планируется привлечь учкных для долгосрочного мониторинга состояния дна, пляжей, флоры и фауны Черного моря.