Стало известно, что российский актер Юра Борисов номинирован на "Оскар". Артист поборется за премию в категории "Лучшая мужская роль второго плана" с Кираном Калкином, Эдвардом Нортоном, Джереми Стронгом и Гаем Пирсом.

Он стал первым российским актером, который будет участвовать в самой главной киношной премии. Торжественная церемония вручения наград состоится в ночь со 2 на 3 марта.

Напомним, что объявление номинантов на премию "Оскар" перенесли на 23 января из-за пожаров в Калифорнии. Отмечалось, что претендентов на премию объявят в режиме онлайн без освещения в СМИ. При этом саму церемонию награждения пока не переносили — она должна состояться 2 марта в театре "Долби" в Лос-Анджелесе.

Ранее Юра Борисов не получил "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Анора". Награда досталась американскому актеру Кирану Калкину за роль в картине "Настоящая боль". Юра Борисов стал первым россиянином, получившим номинацию на эту премию.