Алла Пугачева отвернулась от родни, оставшейся в России

Мало кто знает, что у Аллы Пугачевой, помимо внуков Никиты Преснякова, Дени Байсарова и Клавдии Земцовой, есть еще внуки Евгений и Алла. Это дети ее племянника Влада Пугачева. Евгений сейчас подросток, но с самого детства он воспитывается водителем Примадонны. Она забрала ребенка у племянника Влада, когда тот лечился от наркозависимости.

Сейчас Влад благополучно вылечился и воспитывает второго ребенка - дочь Аллу, рожденную во втором браке. Девочке всего четыре года, но она уже демонстрирует таланты: малышка занимается музыкой, поет. Об этом рассказала мать Аллы, супруга племянника Пугачевой Гузель. При этом она отметила, что с самой Примадонной отношений не поддерживается. Родственники считают, что Пугачева прервала все связи с родственниками из России не просто так - якобы на этом настоял ее молодой муж, сообщает "КП".

Гузель призналась, что они бы хотели общаться и с сыном Влада Евгением, ведь у него есть сводная сестра. Однако у них пока тоже не получается наладить связь.

Говорят, Алла Пугачева регулярно общается с внуком Никитой Пресняковым, который живет в США, и даже будто бы помогает ему деньгами. Хорошие у нее отношения и с внучкой Клавдией Земцовой, которая тоже находится в Америке. А вот общается ли она с внуком Дени Байсаровым, точно неизвестно. После начала СВО парень пропал со всех радаров. Ро слухам, он не общается ни с именитой бабушкой, ни со старшим братом.