Цекало откровенно рассказал о разводе с молодой женой

На протяжении последних недель ходят упорные слухи о разводе Александра Цекало с молодой супругой Дариной Эрвин. Якобы не просто так фигуристая красавица вдруг уменьшилась вдвое и увеличила уши. Продюсер долго не комментировал эту информацию, но в итоге прервал молчание. Александр Цекало впервые откровенно рассказал о разводе. Он заявил, что в личной жизни у него все прекрасно.

"У нас все прекрасно, и разводиться мы, к сожалению для некоторых, не планируем. Смешно наблюдать, как люди не устают придумывать о нас какие-то сплетни. Еще смешнее, что многие "друзья" уже успели проявиться с соболезнованиями так тепло, как будто ждали этого всю жизнь. Но, честно говоря, я их понимаю: Даришина красота и талант действительно вызывают зависть. Она стала объектом внимания, который многим не дает покоя", - сообщил Цекало в беседе с Super.

Зашла речь и о бывшей жене Александра Виктории, сестре певицы Веры Брежневой. Цекало отметил, что, в отличие от Дарины, его экс-супруга не пользовалась большим вниманием со стороны СМИ. Походя продюсер плюнул и в сторону бывшей свояченицы.

"Даже сейчас ее вспоминают разве что как сестру псевдопевицы", - хлестко сказал продюсер.

Также Цекало прокомментировал информацию о продаже своего особняк в элитном поселке на Рублево-Успенском шоссе за 430 миллионов рублей. Он сообщил, что не имеет к дому никакого отношения, потому что при разводе отдал его бывшей жене Виктории и их детям. Цекало сделал вывод, что это экс-супруга продала особняк.