Путин отметил важность вывода российских брендов на мировой рынок

Москва возглавила рейтинг качества жизни среди российских регионов, замыкает двадцатку Мурманская область. Об этом Владимиру Путину рассказала руководитель Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

На заседании наблюдательного совета АСИ обсуждали стратегию на следующие пять лет. По мнению президента, сконцентрироваться необходимо на поддержке молодежи и многодетных семей. Еще одна задача - выход на мировой рынок российских брендов.

Путин: Это в полной мере касается нацпроектов технологического лидерства. Здесь нам важно не копировать чужие решения, а предлагать свои, и потому рассчитываю, что ваши прогнозы, предложения экспертов и технологического бизнеса помогут понять, как уже сейчас можно совершить прорыв, перешагнуть через несколько технологических ступеней, существенно расширить горизонт планирования нашего развития. И, кстати, один из нацпроектов по развитию беспилотных авиационных систем разработан и осуществляется при непосредственном участии коллег из национальной технологической инициативы.