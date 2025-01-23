В России увеличат маткапитал и еще 40 мер соцподдержки

Более 40 мер социальной поддержки увеличат на уровень фактической инфляции в 9,5% с 1 февраля, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Кроме того, общий размер маткапитала в этом году составит 912 тысяч рублей. Также с 1 февраля сумма сертификата на первого ребенка увеличится на 60 тысяч и достигнет 690 тысяч рублей. При рождении второго ребенка семья, которая ранее не оформляла сертификат, дополнительно получит почти 222 тысячи рублей, передает РИА Новости.

Ранее Владимир Путин выступил с предложением увеличить пенсии, социальные выплаты и пособия на 9,5%. При этом президент поручил дополнительно проиндексировать военные пенсии по фактической инфляции. Кроме того, российский лидер поручил "реализовать это решение, что называется, задним числом" и "сделать соответствующую доплату в феврале".

Президент назвал прошлый год успешным для российской экономики. Ненефтегазовые доходы выросли на 26 процентов. Бюджет получил на 800 миллиардов рублей больше запланированного. А дополнительные нефтегазовые доходы составили триллион 300 миллиардов. Все это позволяет сохранить объем Фонда национального благосостояния и направить часть средств на системно-значимые инвестпроекты. Президент подчеркнул важность поддержания стабильности и устойчивости государственных финансов.