Валентина Теличкина: "Современный кинематограф, увы, не приносит радости"

10 января Валентине Теличкиной исполнилось 80 лет. В Доме кино состоялся ее творческий вечер, а в столичном Музее русского лубка и наивного искусства - выставка ее картин. Не все знают, что последние 20 лет артистка больше занимается живописью, чем снимается в кино.

"Я снимаюсь, но больше отказываюсь. Современный кинематограф, увы, не приносит радости. Отчасти из-за отсутствия радости в кино я стала рисовать. Купила холст и нарисовала первую картину - букет, который однажды осенью создал мой отец..." - рассказала Теличкина.

Кстати, сама артистка считает главной своей ролью образ сотрудницы районной газеты Вали в фильме Сергея Герасимова "Журналист". Теличкина рассказала, что не была ученицей Герасимова, но мечтала сняться в его фильме. А тут как раз подвернулась роль в ленте "Журналист".

"Мне сказали, что в "Журналисте" нет актрисы только для некой дурочки... И я так захотела сыграть эту дурочку!" - призналась артистка "Миру новостей".

В молодости Валентину Теличкину сравнивали с актрисой Роми Шнайдер, отмечая их схожесть. Да и сейчас мало кто может дать артистке 80 лет. Теличкина, по мнению поклонников, прекрасно выглядит, причем гораздо моложе своего возраста. Она сама утверждает, что дело не в таланте, а в любви. Ей просто выпало большое человеческое счастье.

"Мне просто очень повезло. Как-то меня окружали с детства очень любимые люди. Папа, братья, сестры. Потом ВГИК, курс потрясающий, педагоги. Потом уже съемочные площадки", - отметила Теличкина.