Политолог Суслов: Ультимативный подход Трампа устарел

Заявления Трампа - в том числе о возможных переговорах с Россией - звучат ультимативно. Будет ли он готов снизить тон, когда дело дойдёт до реальных контактов с Москвой? Остались ли у Вашингтона какие-либо рычаги давления на нашу страну? И какое место Трамп отведёт европейцам в решении вопросов безопасности?

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эти вопросы с заместителем главы Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрием Сусловым.

"Трамп был бы не Трампом, если бы не начинал диалог с ультиматумов. Это артподготовка, которая свидетельствует о стремлении Трампа начать диалог с Путиным – чем раньше, тем лучше. Трамп всегда так начинает. Но, конечно же, подобный ультимативный подход несколько устарел. И не соответствует объективному многополярному состоянию мира", - отметил он.

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