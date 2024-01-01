Актер Сергей Астахов рассказал, как изменилась жизнь после рождения сына

Сергей Астахов считается одним из самых закрытых отечественных актеров. Он почти не снимается на телевидении, редко дает интервью, не посещает светских мероприятий. При этом актер не скрывается от прессы. Артист с удовольствием обсуждает новые роли и не скрывает, что совершенно счастлив, воспитывая годовалого сына Александра.

"В 55 лет у меня сын годовалый - для меня это достижение", - заявил актер.

В 2024 году Сергей Астахов отметил десять лет совместной жизни со своей избранницей Викторией. Артист не скрывает секрета счастливого союза:

"Только любовь!"

Меж тем скоро маленькому Саше будет полтора года. Однако, несмотря на большую занятость, Сергей Астахов полностью погружен во все детали воспитания и взросления долгожданного сына. Актер рассказал:

"Я их всех вожу с собой на гастроли, так что все время с семьей. Я все видел и сам его на ноги ставил. Первым словам его учил. А узнаю в сыне больше супругу".

Жизнь 55-летнего Сергея Астахова сильно изменилась, однако сам актер только счастлив таким метаморфозам, отмечает "Теленеделя".

"Все стало намного лучше! Смысл жизни — это продолжение рода, и чтобы было как можно больше детей", - убежден актер.

Напомним, что сын Александр второй ребенок у Сергея Астахова. От второй жены Виктории у популярного актера есть дочь Мария. Сейчас ей 27 лет.