ПВО отразила атаку 121 беспилотника ВСУ на российские регионы

Силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили в течение минувшей ночи более сотни украинских беспилотников над российскими регионами. Как сообщили в Минобороны, сбит в общей сложности 121 беспилотный летательный аппарат.

По данным военного ведомства, над территорией Брянской области сбито 37 украинских дронов. Над Рязанской областью уничтожено 20 БПЛА, по 17 дронов - над Курской и Саратовской областями. Семь беспилотников сбито над территорией Ростовской области, по шесть – над Московской и Белгородской областями, три – над территорией Воронежской области. По два дрона ликвидировано над Тульским, Орловским и Липецким регионами, по одному – над Крымом и над Москвой.

Мэр Москвы Сергей Собянин ночью сообщил об уничтожении украинского беспилотника в Троицком административном округе столицы. Ранее, по данным Собянина, были сбиты вражеские БПЛА в Коломне, Раменском и Подольске.