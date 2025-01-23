Трамп после угроз в адрес России переключился на НАТО

Новоиспеченный президент США Дональд Трамп выступил с новой порцией заявлений в рамках Всемирного экономического форума в Давосе. В частности, он пообещал, что Америка вскоре станет "сильнее и богаче, чем когда-либо", и весь мир выиграет от запланированных им изменений. Также он сообщил, что намерен превратить страну в "сверхдержаву" в сфере производства, искусственного интеллекта и криптовалют, передает РИА Новости.

Кроме того, Трамп затронул тему урегулирования конфликта между Россией и Украиной. Он отметил, что его усилия по этому вопросу "находятся в процессе". При этом американский лидер высказал мнение, что если нефть подешевеет, то конфликт на Украине закончится, поэтому он намерен попросить ОПЕК снизить цены на нефть для завершения конфликта.

Президент США не оставил без внимания и НАТО. Он заявил, что потребует от всех стран Североатлантического альянса повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. По его мнению, "это нужно было сделать еще давно".

Ранее Дональд Трамп, едва став новым президентом США, призвал Россию побыстрее завершить СВО, в противном случае пригрозив новыми санкциями. При этом новоиспеченный американский лидер заявил, что не хочет "делать больно" России.