Выступление Трампа на форуме в Давосе вызвало переполох. Что сказал президент США

В швейцарском Давосе сегодня пасмурно. Кажется, даже солнце загородила тень Дональда Трампа. Он у всех на устах, даже находясь за тысячи километров. Британская пресса смакует шутку одного из участников экономического форума: мол, если за каждое упоминание президента США ему давали бы только один фунт, он смог бы погасить государственный долг Великобритании.

Заокеанского патрона здесь с нетерпением ждали весь день. И наконец Трамп появился - правда, по видеосвязи.

Трамп: США при моем президентстве вскоре станут сильнее и богаче, чем когда-либо. Я намерен превратить страну в сверхдержаву в сфере производства, искусственного интеллекта и криптовалют. И весь мир выиграет от этих изменений. Переносите ваши производства в США, и у вас будут одни из самых низких налогов в мире.

В целом его выступление мало чем отличалось от инаугурационной речи. Америка - прежде всего. Теперь есть только два гендера. Европа и другие страны должны перестать использовать США в своих интересах. Должны платить больше. При этом Трамп, конечно же, готов гарантировать масштабные поставки американских энергоресурсов в государства ЕС. Видимо, взамен более дешевых российских. Для украинского конфликта у президента тоже готово простое решение. Настолько простое, что впору его назвать популистским.

Трамп: Война России и Украины закончится немедленно, как только я попрошу Саудовскую Аравию и ОПЕК снизить цены на нефть. Мы также расширим добычи нефти и газа в США и снизим цены на сырье по всему миру. И мы достигнем договоренности о прекращении огня, мы уже работаем над этим. Я очень хочу в этой связи встретиться с Владимиром Путиным. Также мы будем это делать вместе с Китаем - завершать этот военный конфликт.

Поклонники республиканца празднуют, провозглашая новый мировой порядок. Мишени Трампа, такие, как канцлер Германии, ведут себя тише воды, ниже травы. Новую американскую администрацию Олаф Шольц аккуратно называет "вызовом". Те же, кто еще не успел попасть под раздачу, льстиво переобуваются в воздухе, как будто раньше никогда и не критиковали республиканца.

Хвалит Трампа и генсек НАТО. За то, что американский президент подталкивает европейцев к увеличению расходов на оборону. По словам Марка Рютте, США могли бы и дальше снабжать Украину оружием. Все расходы покроет Евросоюз - из карманов своих налогоплательщиков. При этом даже президент Польши Дуда вынужден признать: представить полную победу Украины над Россией невозможно. А Владимир Зеленский, все эти дни бессмысленно светивший физиономией на десятках давосских встреч, заявил, что уже допускает переговоры с Владимиром Путиным, которые сам же и запретил. Но только если Дональд Трамп даст Киеву гарантии.

Зеленский: Президент Трамп сейчас на коне. У него была впечатляющая победа на выборах. И сейчас он принимает сильные решения во внутренней политике США. И я считаю, что победа в этой войне должна быть победой Трампа, а не Путина. И если Трамп сможет гарантировать крепкую и необратимую безопасность для Украины, то мы готовы пойти по дипломатическому пути.

Впрочем, не слишком понятно, о каких именно американских гарантиях для Украины идет речь, если Дональд Трамп , как пишет западная пресса, даже из Европы намерен вывести десятки тысяч своих солдат. То есть сократить присутствие армии США на континенте почти на четверть. На плечи Старого света, по мысли американского президента, должны, очевидно, лечь и украинские издержки.

"Для Киева план Трампа может означать фактическую потерю пятой части территории - это горькая пилюля, которую, возможно, подсластят западные гарантии безопасности в отношении остальной части страны. Например, развёртывание на Украине европейских миротворческих сил. Планов отправить на Украину войска США Трамп никогда не озвучивал. И едва ли это реальный сценарий, не говоря уже о вступлении Украины в НАТО, о котором мечтает Владимир Зеленский", - говорится в статье The Times.

При этом мечтать просроченному Зеленскому, вероятно, осталось недолго. Бывший советник Трампа Стив Кортес в статье журнала Newsweek написал, что даже пауза в боевых действиях должна привести к немедленным выборам на Украине, которые нынешний ее главарь, судя по рейтингам, точно проиграет.

"Уставшая от войны общественность все меньше доверяет своему руководству и с большим подозрением относится к безудержной коррупции на Украине. Звучит множество заслуживающих доверия обвинений в адрес Зеленского и его соратников, включая весьма противоречивого начальника штаба Андрея Ермака. Трамп может помочь открыть новую главу в истории Украины. Это будет эпоха после Зеленского, кульминацией которой должны стать честные патриоты во власти, а не бесчестные клептократы", - отметил Кортес.

России же, если она откажется от мирного урегулирования, Трамп, как известно, грозит ужесточением санкций. Этот, по сути, ультиматум прокомментировали в Кремле. Дмитрий Песков заявил, что ничего нового в этом нет, республиканец и во время первого срока вводил против нашей страны ограничения. При этом Москва остается открытой к равноправному диалогу. И "ждет сигналов, которых пока еще не поступало".