Фонд "Защитники Отечества" получит из бюджета более 11,3 млрд рублей

Свыше 42 миллиардов рублей дополнительно будет выделено на поддержку агропромышленного комплекса страны. Об этом на заседании правительства заявил глава кабмина Михаил Мишустин.

Большая часть средств пойдет на субсидирование займов, чтобы аграрии в полном объеме смогли провести сезонные полевые работы, приобрели топливо, семена и минеральные удобрения для посевной кампании.

Еще один вопрос - помощь семьям с детьми. В частности, речь идет о сокращении сроков рассмотрения заявлений о распоряжении материнским капиталом. Теперь ведомства должны давать ответ в два раза быстрее - в течение пяти рабочих дней. -

Ключевой темой заседания стала поддержка участников специальной военной операции.