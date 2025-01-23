"Один из моих любимых": депутат поздравил Юру Борисова с номинацией на "Оскар"

Сегодня, 23 января, Стало известно, что российский актер Юра Борисов номинирован на "Оскар". Артист поборется за премию в категории "Лучшая мужская роль второго плана" с Кираном Калкином, Эдвардом Нортоном, Джереми Стронгом и Гаем Пирсом. Он стал первым российским актером, который будет участвовать в самой главной киношной премии.

Депутат Госдумы от партии "Справедливая Россия - За правду!" Дмитрий Гусев поздравил Юру Борисова, передает РИА Новости.

"Помню его по сериалу "Мир! Дружба! Жвачка!". Один из моих любимых. Поэтому могу только поздравить с номинацией на "Оскар". Быть первым всегда волнительно. Юра Гагарин в космосе, Юра Борисов в Голливуде", - высказался депутат.

Кроме того, Гусев пожелал Борисову победы.

Ранее Юра Борисов не получил "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Анора". Награда досталась американскому актеру Кирану Калкину за роль в картине "Настоящая боль". Юра Борисов стал первым россиянином, получившим номинацию на эту премию.