Минобороны России представило новых героев СВО

Новые примеры героизма российских военнослужащих в ходе спецоперации. Ефрейтор Сергей Воеводин в составе автомобильной колонны доставлял боеприпасы и продукты питания российским военнослужащим, которые вели ожесточенные бои с превосходящими силами ВСУ, и попал под обстрел боевиков. Несмотря на плотный огонь, Сергей вывел машину из-под удара противника и своевременно доставил груз нашим бойцам.

Ефрейтор Андрей Занин обеспечивал бесперебойной связью батальонно-тактическую группу с командованием. В ходе артобстрела боевиков были повреждены антенна и ретранслятор с комплектом цифрового оборудования. Часть радиосети вышла из строя. Рискуя жизнью, Андрей устранил неисправности и организовал резервные каналы связи. Это позволило обеспечить устойчивое управление подразделениями и не допустить потери управления.