Российские военные активно наступают на позиции ВСУ на стратегически важных участках фронта. Подразделения группировки "Центр" освободили село Солёное в ДНР.

Штурмовики группировки "Восток" вытесняют неонацистов из Великой Новосёлки, взламывая оборону противника. Пехоту поддерживает артиллерия и расчеты FPV-дронов, пресекая все попытки врага перейти в контрнаступление.

На Харьковском направлении содействие штурмовым группам оказывают экипажи тяжелых огнемётных систем "ТОС-2". "Тосочка" способна доставать противника на дистанции 20 километров, а укрыться от удара термобарических снарядов невозможно. И день и ночь на боевом посту - экипажи реактивных систем залпового огня. На подготовку к выстрелу нужна всего пара минут - противник никогда не знает, откуда накроет "Градом".

В Курской области неонацистов громят расчёты 122-миллимитровых гаубиц Д-30. Артиллеристы-десантники из Бурятии точным ударом уничтожили опорный пункт ВСУ на линии боевого соприкосновения. С воздуха по врагу без промаха бьет армейская авиация. Экипаж Ми-28 НМ в составе смешанной тактической группы сорвал ротацию неприятеля в приграничном районе. Разведка подтвердила - цель уничтожена, пилоты благополучно вернулись на аэродром вылета.