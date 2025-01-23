Россия пообещала следить за сделкой между Израилем и ХАМАС

Россия будет отслеживать выполнение сделки между Израилем и движением ХАМАС, поддержит "любые инициативы" по "безусловному и повсеместному" прекращению огня в зоне конфликта, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

Также он подчеркнул, что Россия готова "всячески способствовать" нормализации обстановки в регионе "как в национальном качестве, так и в коллективном формате", в том числе путем взаимодействия между Лиги арабских государств и ООН, передает РИА Новости.

Напомним, стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня. По данным ООН, 436 тысяч зданий, а это 92% всех домов в Газе, армия обороны Израиля разрушила. 160 тысяч не подлежат восстановлению. Ни одна из военных операций в палестинском анклаве не была настолько продолжительной и разрушительной. Конфликт унес жизни почти 47 тысяч жителей Газы. И нет уверенности, что он не возобновится.

Авиакомпании мира одна за другой объявляют о возобновлении рейсов в Израиль. В ближайшие недели Израиль и ХАМАС будут обмениваться пленными - по субботам. Среди заложников есть русский - Александр Труфанов. В посольстве России в Израиле выразили надежду, что и он вернется домой.