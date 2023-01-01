Муж Булановой оказался тем еще ценителем: до певицы у него была 54-летняя пассия

Татьяна Буланова летом 2023 года вышла замуж в третий раз. Ее мужем стал бизнесмен Валерий Руднев, который на 19 лет моложе певицы. Торжественное мероприятие состоялось в родном городе артистки - Санкт-Петербурге. В качестве свадебного подарка избранник преподнес Булановой ресторан.

Когда они познакомились, артистке было 50 лет, а ему - 31. Но оказалось, Руднев тот еще ценитель - до романа с Булановой у него была 54-летняя возлюбленная. Кстати, мужа артистка намечтала себе на Мальдивах.

"Мне захотелось встретить мужчину, который возьмет меня за руку и скажет: "Ты пойдешь со мной". Вот ровно так в день знакомства у нас с Валерой и произошло. Когда мы прощались, я пошла к такси. Но Валера взял меня за руку и сказал: "А ты поедешь со мной". Причем это было не грубо. Настоящее чудо", - рассказала певица в интервью журналу "Коллекция Караван историй".

Примечательно, что артистка пообещала в скором времени впервые за три замужества сменить фамилию на Буланова-Руднева. А еще певица откровенно рассказала, что заморозила яйцеклетки и готова родить ребенка. Причем возраст ее совершенно не смущает. "Зато у ребенка будет молодой папа", - отметила Буланова.

Интересно, что до замужества артистка не позволяла Валерию Рудневу называть себя женой - только "сожительницей". Ему это слово не очень нравилось. А еще Татьяна Буланова раскрыла неочевидный плюс от брака:

"Больше всего я радуюсь тому, что "муж" произносится проще, чем "молодой человек". У меня проблемы с дикцией, и для меня это существенное облегчение".