МАГАТЭ обеспокоено ситуацией на Запорожской АЭС

Ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС не улучшается, миссия МАГАТЭ далека от завершения, заявил гендиректор Агентства Рафаэль Гросси. МАГАТЭ обеспокоено сложившейся ситуацией. Эксперты, находящиеся на ЗАЭС, в течение последней недели слышали частые взрывы за пределами площадки, "что еще раз подчеркивает сохраняющуюся угрозу ядерной безопасности в ходе военного конфликта", передает РИА Новости.

"Вот уже почти три года мы делаем все возможное, чтобы помочь предотвратить ядерную аварию на Запорожской АЭС и в других местах... Авария не произошла, но ситуация не улучшается. Она по-прежнему нестабильна. Я по-прежнему серьезно обеспокоен ядерной безопасностью... в том числе на Запорожской площадке. Наша работа еще далека от завершения", - заявил Гросси.

Отметим, что буквально накануне, 22 января, Украинские дроны в очередной раз атаковали город - спутник Запорожской АЭС. Вооруженные силы Украины направили на Энергодар по меньшей мере четыре беспилотника. По данным администрации города, возгораний не произошло, пострадавших нет. Информация о разрушениях не поступала.

Напомним, Запорожская АЭС находится под контролем России. За ней также пристально следит МАГАТЭ. Это самая крупная атомная станция в Европе. Станция с 11 сентября 2022 года не вырабатывает электроэнергию. Все блоки находятся в состоянии "холодный останов".