Небензя: Война в Газе показала реальный подход Запада к защите прав человека

Война в секторе Газа показала реальный подход Запада к защите прав человека, заявил наш постоянный представитель при ООН Василий Небензя на созванном Россией заседании Совета безопасности по вопросу о положении детей в анклаве.

"Примечательно, что европейцы, которые любят представлять себя поборниками прав человека, не выступают с призывами привлечь к ответственности тех, кто убивает детей в Газе. Более того, целый ряд из них даже не прекратил поставок оружия Израилю. Война в Газе поистине стала "лакмусовой бумажкой", проявившей реальный подход Запада к защите прав человека", - сказал Василий Небензя.

Так, глава профильного фонда ООН по детским вопросам ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел и вовсе отказалась выступать на этом заседании Совбеза. Василий Небензя подчеркнул - в связи с этим российская сторона обязательно обратится к генсеку организации. Он назвал действия Рассел вопиющим шагом, который заслуживает самого серьезного порицания. И напомнил, как в декабре минувшего года она выступала на политизированном брифинге по детским аспектам ситуации на Украине.

Общее число погибших палестинских детей с начала конфликта превышает 14 с половиной тысяч. Сто процентов школ в Газе разрушены.