Российские Ту-95 МС отработали воздушное патрулирование местности

В Амурском авиационном соединении проверили боевую готовность военнослужащих. Экипажи турбовинтовых стратегических ракетоносцев Ту-95 МС в учебном порядке отработали воздушное патрулирование местности.

Пилоты тренировали маневрирование в сложных метеоусловиях и при возникновении разных нештатных ситуаций. Учения проходят в несколько этапов. На первом летчики отрабатывают действия в составе подразделений, а на втором - в составе соединений и воинских частей, расположенных на территориях Амурской и Иркутской областей, а также в Якутии и на Чукотке.