В Приднестровье 42 тысячи школьников перевели на удаленку из-за энергокризиса

В Приднестровье более 42 тысяч школьников вынуждены учиться дистанционно. Причина - энергокризис в стране, по всей республике введены веерные отключения электричества.

По словам властей, запасов топлива осталось на пять дней. В целях экономии во многих зданиях отключено центральное отопление, нет горячей воды. Тирасполь - призывает молдавских политиков не допустить гуманитарной катастрофы. Президент Молдавии Майя Санду пообещала, что компетентные органы изучат варианты.

Напомним, Приднестровье оказалось в полной газовой блокаде с 1 января после прекращения транзита российского газа через Украину и отказа Кишинёва урегулировать проблему долга за потреблённое топливо.