Шойгу: Проваливший украинскую операцию Запад атакует Союзное государство

Изменить ход специальной военной операции на Украине Запад не смог. И теперь он делает ставку на дестабилизацию Союзного государства России и Белоруссии, заявил секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу.

Шойгу подчеркнул: Запад не смог повлиять на ход СВО, несмотря на огромные финансовые расходы и всеобъемлющую поддержку киевского режима. В результате западные страны развязали против России и Белоруссии идеологическую агрессию. Они стараются нанести удар не только с помощью экономических санкций, но и дестабилизировать внутриполитическую ситуацию.

Секретарь Совбеза предупредил о возросшем риске силового столкновения крупных государств, в том числе с участием ядерных держав на фоне обострения геополитического соперничества. Шойгу также подчеркнул, что Москва и Минск принимаю упреждающие меры, которые также предусмотрены в Концепции безопасности Союзного государства, передает ТАСС.