Трамп обвинил Зеленского в развязывании конфликта на Украине

Владимир Зеленский не должен был допускать начала российской спецоперации на Украине. А теперь с него хватит, заявил президент США Дональд Трамп.

Как сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News, Зеленский хочет сейчас все уладить. По словам американского президента, украинский лидер - не ангел, он не должен был допустить, чтобы началась эта война.

Также Дональд Трамп признал, что российская армия мощнее украинской. Президент США в очередной раз потребовал от Москвы "немедленно" разрешить конфликт. Он снова пригрозил санкциями и пошлинами, если Россия этого не сделает.